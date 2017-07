Soziales : Benefiz-Radrundfahrt «Hansetour Sonnenschein» beginnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Fahrt beginnt in Rostock und führt zur Marinetechnikschule Parow bei Stralsund. An Tag zwei geht es auf die Insel Rügen und zurück nach Parow. Dann folgt die Strecke Parow-Greifswald-Grimmen-Parow. Am vierten Tag steht die Rückfahrt nach Rostock an. Auf den letzten 17 Kilometern werden Vertreter von Firmen und Vereinen aufgenommen.

Hansetour

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 03:05 Uhr