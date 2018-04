Landtag : Beratungen zu Vergabegesetz: Extra-Mindestlohn

von dpa

25. April 2018, 15:54 Uhr

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat zum Auftakt der Parlamentsberatungen zum neuen Landesvergabegesetz für zügige Behandlung in den Ausschüssen und eine rasche Verabschiedung geworben. Je schneller die neuen Vergaberegeln in Kraft träten, desto schneller kämen sie den betroffenen Beschäftigten zugute, sagte Glawe am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Mit dem von der SPD/CDU-Regierung vorgelegten Gesetz soll die Vergabe öffentlicher Aufträge etwa an Reinigungs- oder Wachschutz-Firmen künftig an einen dort gewährten Mindestlohn von 9,54 Euro je Stunde gebunden werden. Das sind 70 Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn. Damit will die Regierung nach eigenen Angaben Impulse für ein höheres Lohnniveau im Land setzen. Mecklenburg-Vorpommern gilt bislang als Lohnkeller Deutschlands.