Kommunen : Bereits 6000 Unterschriften gegen Straßenausbaubeiträge

Güstrow (dpa/mv) - Die Proteste gegen die sogenannten Straßenausbaubeiträge sind nach Angaben der Freien Wähler auf eine gute Resonanz gestoßen. Beim landesweit ersten Straßengipfel am Freitagabend in Güstrow seien bereits mehr als 6000 Unterschriften für eine Volksinitiative übergeben worden, sagte Gustav Graf von Westarp von den Freien Wählern am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. 15 000 Unterschriften seien notwendig, damit sich der Landtag mit dem Problem befasst.

von dpa

07. April 2018, 11:05 Uhr

Bei der Versammlung mit rund 150 Teilnehmern seien gut 30 Kommunen vertreten gewesen. «Wir haben ein Bündnis, bei dem Einheit in einem Punkt herrscht. Es wird nichts draufgesattelt», betonte von Westarp.

Die Beiträge sorgen für Ärger bei Anliegern, denn sie werden bei Straßenarbeiten mit teilweise bis zu fünfstelligen Beträgen zur Kasse gebeten. Der Gesetzgeber begründet dies damit, dass die Häuser der Anlieger dadurch eine Wertsteigerung erhalten. Die Gegner meinen, dies sei Teil der Daseinsvorsorge, die eine Kommune betreiben müsse. In einigen Bundesländern ist es den Kommunen freigestellt, ob sie Ausbaubeiträge erheben, in MV sind die Kommunen dazu verpflichtet. Manche Länder wie Baden-Württemberg oder Berlin verzichten ganz.