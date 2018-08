Polizei : Bereitschaftspolizei in Schwerin bekommt neues Zuhause

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern rüstet nicht nur personell auf. Am Freitag wurde in Schwerin Richtfest für die Erweiterung des Polizeizentrums in der Landeshauptstadt gefeiert. In dem rund zehn Millionen Euro teuren dreigeschossigen Anbau soll die bislang auf mehrere Standorte verteilte Bereitschaftspolizei für den Westen des Landes ihr neues Zuhause finden. Neben einsatztaktischen Vorteilen verspreche sich die Landesregierung auch niedrigere Bewirtschaftungskosten, hieß es.

von dpa

10. August 2018, 15:25 Uhr

Auf dem früheren Militärgelände im Süden Schwerins, das zu DDR-Zeiten von der Sowjetarmee genutzt worden war, befinden sich bereits Einrichtungen der Landespolizei. Für den Anbau musste der etwa 10 000 Quadratmeter große Baugrund von Munition beräumt werden, teilte das für die Errichtung des Gebäudes zuständige Finanzministerium mit. Gut 200 Kilogramm Patronen, 12 Granaten und verschiedene Waffenteile seien geborgen worden.

Neben Schwerin hat die Bereitschaftspolizei Standorte in Waldeck bei Rostock und seit kurzem auch wieder in Anklam (Vorpommern-Greifswald). Die Diensthundeschule ist in Klinken südlich von Schwerin untergebracht. Bis zum Jahresende soll die Bereitschaftspolizei laut Innenministerium eine Stärke von 470 Beamten erreichen.