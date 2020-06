Kirche : Berliner Katholiken wollen mit Philipp Amthor sprechen

Der Berliner Katholikenrat will das Gespräch mit dem wegen seiner Lobby-Arbeit in der Kritik stehenden CDU-Politiker Philipp Amthor suchen. «Wir wollen direkt miteinander reden», sagte der Geschäftsführer des Diözesanrats, Marcel Hoyer, am Donnerstag. Man sei dabei, einen Termin für die kommende Woche abzustimmen. Ein Ausschluss aus dem Gremium, in das Amthor demokratisch gewählt worden sei, stehe nicht an.

Avatar_prignitzer von dpa

25. Juni 2020, 16:46 Uhr

Der 27-jährige Bundestagsabgeordnete war vor dem Bekanntwerden der Vorwürfe in der katholischen Laienvertretung des Berliner Erzbistums aufgenommen worden. Amthor ist wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence massiv in die Kritik geraten. Er bezeichnete diese Tätigkeit inzwischen als Fehler und hat die Zusammenarbeit nach eigenen Angaben beendet. Die ihm eingeräumten Aktienoptionen habe er zurückgegeben. Auf eine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern hatte er verzichtet.