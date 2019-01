Abgeordnetenhaus : Berliner SPD will mehr für Fußgänger tun

Die Berliner SPD-Fraktion will mehr für die Sicherheit von Fußgängern tun. Nötig seien unter anderem ein Programm zur kompletten Sanierung der Gehwege, mehr Barrierefreiheit auch an Ampeln und längere Grünphasen für Fußgänger, heißt es in einem Forderungskatalog, über den die Abgeordneten am Samstag auf einer Klausurtagung in Rostock-Warnemünde berieten.

von dpa

19. Januar 2019, 12:33 Uhr

Für den landeseigenen Lkw-Fuhrpark wird die schnellstmögliche Nachrüstung mit Abbiege-Assistenten gefordert. «E-Scooter und andere Fahrzeuge sind von der Nutzung der Gehwege auszuschließen und entsprechende Bußgelder einzuführen», heißt es auch in dem Papier. Davon wären auch Radfahrer betroffen.

Fußgänger haben den größten Anteil an den Verkehrstoten in Berlin. Im vergangenen Jahr kamen in der Stadt 45 Menschen im Straßenverkehr ums Leben: 19 Fußgänger, 11 Radfahrer, 9 Motorrad- oder Rollerfahrer, 3 Autofahrer sowie 3 Lkw- oder Busfahrer.