Landtag : Beruf mit Abitur weiter in der Warteschleife

Zu DDR-Zeiten war es wegen der restriktiven Zulassung zur Erweiterten Oberschule für viele Schüler der Umweg zum Studium: Berufsausbildung mit Abitur. Die Wiederbelebung dieses praxisorientierten Schulgangs aber scheint zu dauern.

von dpa

05. Juli 2019, 14:31 Uhr

Die aus DDR-Zeiten bekannte Berufsausbildung mit Abitur erlebt in Mecklenburg-Vorpommern keine schnelle Wiederkehr. Das Bildungsministerium in Schwerin plant erst für den kommenden Herbst «eine größere Gesprächsrunde» zu einer möglichen Wiedereinführung und lässt damit die Entscheidung weiter offen. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Darin wird zudem darauf verwiesen, dass es «am Rande unterschiedlicher Veranstaltungen» schon verschiedene Gespräche gegeben habe, um die Erfolgsaussichten auszuloten.

Kritik kam von der oppositionellen Linken: «Es stellt sich hier wirklich die Frage, wie ernst die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU ihre eigene Arbeit im Parlament nehmen», so Linksfraktionschefin Simone Oldenburg. Schon im Februar 2018 hätten SPD und CDU die Regierung per Beschluss beauftragt, die wegen der Praxisorientierung geschätzte Berufsausbildung mit Abitur zu reaktivieren. «Mehr als ein bisschen unverbindlichen Small Talk am Rande von Veranstaltungen hat es in fast zwei Jahren nicht gegeben», beklagte Oldenburg. Sie forderte SPD und CDU auf, sich ihrer Aufgabe im Parlament zu besinnen: «Die Regierung zu kontrollieren - auch darin, dass die eigenen Aufträge durch die Ministerien tatsächlich umgesetzt werden.»

Mit großer Mehrheit hatte das Parlament Anfang 2018 die Regierung aufgefordert, mit Kammern und Verbänden nach Wegen zu suchen, gleichzeitig eine berufliche Aus- und gymnasiale Schulbildung zu ermöglichen. Dabei solle auch erörtert werden, in welchen Ausbildungsbereichen solche Angebote geschaffen werden sollen. Die damalige Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hatte entgegnet, dass der Landtag mit der Aufforderung bei ihr offene Türen einrenne. Doch waren in der Debatte auch skeptische Stimmen laut geworden. So hätten wegen fehlender Nachfrage schon Fachgymnasien im Nordosten geschlossen werden müssen. Zudem fehlten weniger Akademiker als vielmehr Facharbeiter, hieß es.