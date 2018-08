Landtag : Berufsausbildung: Linke legen 13-Punkte-Programm vor

von dpa

16. August 2018, 12:20 Uhr

Die Linke fordert gravierende Änderungen in der Schulorganisation, um den Fachkräftebedarf der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zu sichern. So soll die Berufsschulpflicht vom 18. bis zum 21. Lebensjahr ausgedehnt werden. Fahrten zur Berufsschule und die Unterbringung am Schulort sollen für Schüler kostenfrei sei, Gebühren für private Berufsschulen der Staat übernehmen. «Wir brauchen einen ganzen Strauß an Veränderungen, denn mit Einzelmaßnahmen ist das Problem nicht zu lösen», sagte die Chefin der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, am Donnerstag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms «13 Punkte für eine gute Berufsausbildung». Dazu gehört auch die Forderung nach längeren Berufspraktika für Schüler. Damit solle die Berufsorientierung verbessert und die Zahl von Ausbildungsabbrechern verringert werden.