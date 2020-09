Kriminalität : Beschlagnahmte Masken: Beschwerde gegen Staatsanwaltschaft

Drei Monate nach der Beschlagnahmung einer großen Menge importierter Atemschutzmasken in MV ist die Staatsanwaltschaft Schwerin mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde der betroffenen Firmen konfrontiert. Die Beschwerde sei bei der Generalstaatsanwaltschaft in Rostock eingegangen, bestätigte ein Sprecher am Montag.

Avatar_prignitzer von dpa

07. September 2020, 12:08 Uhr