Soziales : Bessere Ausstattung und mehr Personal für Jugendämter

Die Linksfraktion im Landtag hat eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung der Jugendämter gefordert. «Den Fachkräften in den Jugendämtern fehlt die Zeit, um sich den Fällen mit immer komplexer werdenden Problemen angemessen zu widmen», erklärte die kinderpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt vor dem Hintergrund einer neuen Studie.

von dpa

14. Mai 2018, 17:41 Uhr

Dieser zufolge könnten viele Jugendämter in Deutschland ihren Aufgaben beim Kinderschutz nur unzureichend nachkommen. Auf die rund 13 300 Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) kämen mehr als eine Million Fälle - viel zu viel, sagte die Sozial- und Politikwissenschaftlerin Kathinka Beckmann von der Hochschule Koblenz am Montag in Berlin bei der Vorstellung der Studie.

Im Nordosten betreue eine Fachkraft rund 50 Fälle, sagte Bernhardt. Mehr als die Hälfte der Arbeitszeit würde für Dokumentationstätigkeiten aufgewendet. Die Regierungskoalition müsse über Förderungen und die kommunale Finanzausstattung die Grundlagen schaffen, die kommunalen Jugendämter finanziell und personell besser auszustatten, sagte Bernhardt.