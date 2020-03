Krankheiten : Bestätigte Corona-Infektionen in MV auf 100 gestiegen

Avatar_prignitzer von dpa

18. März 2020, 18:26 Uhr

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist bis Mittwochnachmittag auf 100 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Schwerin berichtete, stieg die Zahl seit dem Vortag um 31 bestätigte Fälle an. Eine Verteilung auf die einzelnen Landkreise wurde nicht mitgeteilt. Offen blieb auch, wie viele Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden.