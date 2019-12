Landtag : Bestattungskultur-Expertenkommission will Bericht vorlegen

Avatar_prignitzer von dpa

09. Dezember 2019, 01:55 Uhr

Die Expertenkommission zur Reform des Bestattungswesens in Mecklenburg-Vorpommern will am heutigen Montag ihre Empfehlungen an den Landtag verabschieden. Die vor gut einem Jahr eingesetzte Kommission hat sich in ihren Beratungen unter anderem dafür ausgesprochen, dass Angehörige die Urne mit der Asche des Gestorbenen vor der Bestattung für eine gewisse Zeit mit nach Hause nehmen können. Für eine Aufhebung des Friedhofszwangs fand sich jedoch keine Mehrheit. Außerdem sprach sich die Kommission für die Wiedereinführung des Sterbegelds durch die Krankenkassen aus, da die Beerdigungskosten nicht wenige Hinterbliebene überforderten. Der Kommission gehören neben Landtagsabgeordneten, Verbraucherschützern und Bestatterverbänden auch Vertreter der Kirchen sowie der Juden und Muslime an.