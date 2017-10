Musik : Besucherrekord beim «Musikland M-V»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

erstellt am 13.Okt.2017 | 10:07 Uhr

Unter der Dachmarke «Musikland M-V» haben sich acht Veranstaltungsreihen im Nordosten von Jazz bis Klassik zusammengeschlossen. Größte Veranstaltungsreihe sind die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern mit rund 82 000 Besuchern. Das letzte Musikfestival dieser Saison, das Usedomer Musikfestival (voraussichtlich 14 000 Besucher), endet am Samstag mit einem Konzert im Kraftwerk Peenemünde. Das dreiwöchige Festival mit dem Länderschwerpunkt Dänemark geht am Samstag im Kraftwerk Peenemünde zu Ende.

Beteiligt am «Musikland M-V» sind zudem der der Neubrandenburg Jazzfrühling (3000 Besucher), Schönberger Musiksommer (4500 Besucher) , die Greifswalder Bachwoche (11 000 Besucher), die Eldenaer JazzEvenings (700 Besucher) und See more Jazz Rostock (800 Besucher). Der Rügener Festspielfrühling - als Teil der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern begrüßet 5000 Gäste.