Tiere : Besucherrekord im Rostocker Zoo: Mehr als 653 000 Gäste

Dank des im vergangenen September eröffneten Polariums, der neuen Heimat der Eisbären und Pinguinen, hat der Rostocker Zoo 2018 einen Besucherrekord verzeichnen können. Mit 653 313 Menschen seien seit 1990 noch nie so viele Besucher gezählt worden, sagte Zoodirektor Udo Nagel am Dienstag. Mit dem Polarium und der Heimat der Primaten, dem Darwineum, verfüge der Zoo nun über zwei Erlebniswelten.

von dpa

16. Januar 2019, 16:59 Uhr

«Rostock ist zu Recht stolz auf seinen Zoo mit der Auszeichnung Europas bester Zoo in der Kategorie über 500 000 Besucher», sagte Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos). Er verwies darauf, dass der Tierpark in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag feiert. Im Doppeljubiläum 2018/2019 würden die drei «Jubilare» Zoo, Universität und Hansestadt gemeinschaftlich das Jahresprogramm 2019 anlässlich des Zoogeburtstags gestalten. «Die Stadt unterstützt das Zoofestjahr mit 200 000 Euro», kündigte Methling an.