Konsumgüter : Betriebsrat und Unilever-Geschäftsführung wollen verhandeln

Die Arbeitnehmer des Unilever-Konzerns kommen heute in der Hamburger Deutschland-Zentrale und an anderen Standorten zu Betriebsversammlungen zusammen. Dabei geht es um angekündigte Sparmaßnahmen des Konzerns und ihre Umsetzung in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), wo Unilever rund 5000 Mitarbeiter an elf Standorten beschäftigt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) befürchtet massive Verluste an Arbeitsplätzen und schlechtere Sozialbedingungen für die Beschäftigten. Bis zu 1000 Jobs könnten an neun deutschen Standorten auf der Kippe stehen, heißt es bei der NGG.