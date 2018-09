Verkehr : Betrunken und ohne Führerschein: Mann fährt Laterne um

von dpa

22. September 2018, 13:46 Uhr

Ein betrunkener 32-Jähriger hat in Stralsund am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann habe die Kontrolle über sein Auto verloren und eine Laterne umgefahren, wobei er beinahe in die Hauswand eines Mehrfamilienhauses gekracht wäre, teilte die Polizei mit. Laut Atemalkoholtest hatte der 32-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls 2,13 Promille. Außerdem besitzt er keinen Führerschein. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 5 000 Euro.