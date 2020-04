Polizei : Betrunkener Autofahrer auf Suche nach Alkohol-Nachschub

Avatar_prignitzer von dpa

06. April 2020, 18:10 Uhr

Mit einer dreisten Aktion hat ein betrunkener Autofahrer die Polizei in Plau am See verblüfft. Der 51-Jährige war am vergangenen Sonntag von den Beamten mit einen Atemalkoholwert von 2,49 Promille aus dem Verkehr gezogen worden, sein Führerschein wurde sichergetellt. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann nach Hinweisen anderer Verkehrsteilnehmer an einer Tankstelle ausfindig gemacht. Dort wollte er gerade eine Flasche Schnaps kaufen.