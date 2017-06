Unfälle : Betrunkener Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 29 Jahre alter betrunkener Autofahrer ist in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte im Atem des Mannes einen Alkoholwert von 1,57 Promille fest.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 08:07 Uhr