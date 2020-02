Unfälle : Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum: schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

16. Februar 2020, 10:06 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Trassenheide auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 34-Jährige in der Bahnhofstraße in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall erlitt er schwere Verletzungen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Blutalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von 1,5 Promille. Am Auto entstand Totalschaden.