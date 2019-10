Unfälle : Betrunkener Fahrer kracht in parkendes Auto und flüchtet

Avatar_prignitzer von dpa

31. Oktober 2019, 07:51 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat in Heringsdorf auf Usedom am Mittwochabend einen parkenden Wagen beschädigt und danach die Flucht ergriffen. Der 58-Jährige kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in ein parkendes Auto und beschädigte zwei Verkehrsschilder, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchtete er in seinem Wagen vom Unfallort. Weil Zeugen sich das Kennzeichen des Autos merkten, konnte die Polizei den Mann wenig später in Bansin finden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde beschlagnahmt. Das parkende Auto wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15 200 Euro.