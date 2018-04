Kriminalität : Betrunkener mit Kind im Auto von Polizei erwischt

von dpa

30. April 2018, 17:32 Uhr

Mit 2,35 Promille und seiner fünfjährigen Tochter auf dem Beifahrersitz ist ein Autofahrer im Landkreis Vorpommern-Greifswald von der Polizei gestoppt worden. Der 36-Jährige ignorierte am Freitagabend eine Verkehrskontrolle in Loitz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten nahmen demnach die Verfolgung auf und stoppten den Wagen. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Den Führerschein musste er abgeben.