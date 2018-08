Unfälle : Betrunkener Radfahrer stürzt der Polizei fast vor die Füße

von dpa

16. August 2018, 10:29 Uhr

Ein sturzbetrunkener Radfahrer ist der Polizei in Schwerin fast vor die Füße gefallen. Der 39-Jährige verlor am Mittwochabend auf einer vielbefahrenen Kreuzung das Gleichgewicht auf seinem Fahrrad und stürzte. Polizeibeamte, die mit ihrem Streifenwagen an einer Ampel standen, wurden Zeugen des Vorfalls, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie kümmerten sich um den Mann und stellten eine Alkoholfahne fest. Der gemessene Atemalkoholwert betrug 2,01 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.