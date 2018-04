Kriminalität : Betrunkener will Trinkkumpan mit Auto umfahren

von dpa

05. April 2018, 06:50 Uhr

Erst mit Fäusten, dann mit einem Messer und schließlich mit seinem Auto hat ein Mann seinen Bekannten in Diekhof (Landkreis Rostock) angegriffen. Die 46 und 43 Jahre alten Männer waren betrunken, wie die Polizei in Rostock am Donnerstagmorgen mitteilte. Beide hätten am Mittwochabend erst in einer Wohnung Alkohol getrunken. Auf der Straße kam es dann zur Auseinandersetzung: Der 46-Jährige schlug den 43-Jährigen, verletzte ihn leicht mit einem Messer und wollte ihn schließlich mit seinem Auto umfahren. Ein Dritter konnte den 43-Jährigen gerade noch zur Seite ziehen. Der Angreifer muss sich nun wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Fahren unter Alkoholeinfluss und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.