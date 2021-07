Tourismus : Betten in MV gut gebucht: Viel mehr kurzfristige Anfragen

Lange hat die Corona-Pandemie den internationalen Tourismus lahmgelegt. Jetzt in der Hochsaison brummt es aber, vor allem an der Ostsee werden die Übernachtungsmöglichkeiten rar.

Rostock | Hotels, Pensionen oder auch Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern sind in der laufenden Hochsaison sehr gut gebucht. Manche Häuser berichteten von einer nahezu 100-prozentigen Belegung, sagte die Sprecherin des Landestourismusverbands, Katrin Hackbarth, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem an der Ostseeküste seien jetzt im Juli nur noch vereinzel...

