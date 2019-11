Landtag : Bettina Martin verteidigt neues Schulgesetz gegen Kritik

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hat Kritik am neuen Schulgesetz zurückgewiesen und die Opposition zur Zustimmung aufgefordert. Kernpunkt sei die Umsetzung der Inklusion. «Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen die bestmögliche Förderung an den Schulen erhalten», sagte Martin am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Um die Schulen nicht zu überfordern, sei der Übergang zum gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen zeitlich bis 2028 gestreckt worden. Als erstes Bundesland schreibe Mecklenburg-Vorpommern den Schutz der Schüler vor Mobbing und sexualisierter Gewalt im Gesetz fest.

13. November 2019, 12:36 Uhr

Linke und AfD erneuerten in der abschließenden Beratung ihre Kritik und legten eine Vielzahl von Änderungsanträgen vor. Linksfraktionschefin Simone Oldenburg forderte weitere Beratungen im Bildungsausschuss und eine dritte Lesung im Plenum. Dieser Antrag wurde aber mit den Stimmen der SPD/CDU-Koalition abgelehnt.