Prozesse : Bewährungsstrafe für 53-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs

von dpa

09. April 2018, 14:15 Uhr

Wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter hat das Landgericht Schwerin am Montag einen 53 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Richter folgten damit weitgehend dem Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und sechs Monate Haft gefordert. Der arbeitslose Lastwagen-Fahrer hat gestanden, sich zwischen März 2013 und Januar 2015 in acht Fällen an dem anfangs 14 Jahre alten Mädchen vergangen und es dabei gefilmt zu haben.