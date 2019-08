Prozesse : Bewährungsstrafe nach Vergewaltigung bei Goa-Festival

In erster Instanz hatte ein 23-jähriger Mann die Vergewaltigung noch bestritten. Doch reichten dem Gericht die Indizien und Aussagen des Opfers für eine fast dreieinhalbjährige Haftstrafe. Nun gab der Mann die Tat zu und profitierte davon.

von dpa

19. August 2019, 17:34 Uhr

Das Landgericht Schwerin hat in einem Berufungsprozess wegen Vergewaltigung die Strafe gegen einen 23 Jahre alten Mann deutlich abgemildert. Die Richter werteten den Fall nach Angaben eines Sprechers als minderschwer und verhängte am Montag eine Haftstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Bei der Bemessung der Strafe sei das umfassende Geständnis und auch die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 3000 Euro zugunsten des Angeklagten berücksichtigt worden.

In erster Instanz hatte das Amtsgericht Ludwigslust im Dezember 2018 eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verhängt. Dagegen legte der Mann Berufung ein. Anders als im vorhergehenden Prozess räumte der Angeklagte den sexuellen Übergriff vor dem Landgericht ein. Zuvor hatten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung darauf verständigt, bei einem umfänglichen Geständnis die Strafe auf maximal zwei Jahre zu begrenzen. Durch das Geständnis blieb dem Mädchen erspart, vor Gericht als Zeugin aussagen zu müssen.

Der Mann war im Sommer 2017 zusammen mit der damals 16-Jährigen zu einem sogenannten Goa-Musik-Festival in der Nähe von Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gefahren. Zu dem Übergriff kam es in einem Zelt, in dem sie gemeinsam übernachteten. Als die schlafende Jugendliche wach wurde und die sexuellen Handlungen bemerkte, verließ sie das Zelt und rief um Hilfe. Täter und Opfer, die den Angaben zufolge keine feste Beziehung hatten, waren aus Schleswig-Holstein zu der Veranstaltung angereist.