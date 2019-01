Kriminalität : Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt

von dpa

10. Januar 2019, 07:16 Uhr

Ein bewaffneter Unbekannter hat einen Supermarkt in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte) überfallen. Der Mann sei kurz vor Ladenschluss mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf eine der Verkäuferinnen zugekommen und habe Bargeld verlangt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Frau habe sich mit einer Kollegin in einem Büroraum in Sicherheit gebracht. Kunden waren am Mittwochabend nicht mehr in dem Geschäft. Der Täter habe die Kasse öffnen und mehrere tausend Euro Bargeld mitnehmen können. Anschließend sei er geflüchtet.