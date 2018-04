Urteile : BGH urteilt über Filmaufnahmen aus Bio-Hühnerställen

von dpa

10. April 2018, 06:03 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Dienstag sein Urteil zur Veröffentlichung von Aufnahmen, die heimlich in Öko-Hühnerställen gemacht worden waren. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hatte im Jahr 2012 unter anderem Bilder von toten Hühnern verbreitet, um auf die Zustände in zwei Ställen hinzuweisen. Dagegen wehrte sich der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof GmbH aus Mecklenburg-Vorpommern und bekam in den beiden Vorinstanzen Recht. Die Richter müssen nun entscheiden, ob sie das Informationsinteresse der Öffentlichkeit höher bewerten, als die Rechte des Gewerbebetriebs. Die Fürstenhof GmbH hatte betont, nicht gegen geltendes Recht verstoßen zu haben. Der MDR hingegen hatte sich auf Presse- und Meinungsfreiheit berufen.