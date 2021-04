Tiere : Bienen sind gut durch den Winter gekommen

Die Bienenvölker in MV haben den Winter laut Imkerverband gut überstanden.

Satow | „Wir haben einen Verlust von 14,3 Prozent der Völker, das ist in Ordnung“, sagte der Landesvorsitzende Carsten Fischer. Die geringsten Verluste verzeichneten Imker in Rostock (-10,9 Prozent), die größten gab es in Nordwestmecklenburg (-20,6 Prozent). Etwa 500 der landesweit rund 3000 Imker hatten an der nicht-repräsentativen Winterumfrage teilgenommen...

