Unfälle : Biker bei Unfall in Stavenhagen verletzt

31. August 2019, 08:33 Uhr

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte er am Freitag ein Auto überholen, das fast im gleichen Moment zum Abbiegen ansetzte. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Biker auf die Straße stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.