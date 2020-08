Landtag : Bildungsfreistellung soll besser genutzt werden

Mit einer Änderung des 2013 beschlossenen Bildungsfreistellungsgesetzes soll der Zugang zu Fortbildungen in Mecklenburg-Vorpommern erleichtert und die Nutzung verbessert werden. Die Berufswelt unterliege einem steten Wandel, der noch an Tempo zunehmen werde. «Man sieht also die hohe Bedeutung von Bildung, die nicht endet mit dem Schul- oder dem Studienabschluss», sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch im Landtag in Schwerin bei der Vorstellung des neuen Gesetzes.

Avatar_prignitzer von dpa

26. August 2020, 15:49 Uhr