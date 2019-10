Schulen : Bildungsministerin: Fahrplan für Digitalisierung an Schulen

Die Digitalisierung hält auch im Schulalltag Mecklenburg-Vorpommerns Einzug. Doch klagen Lehrer, Schüler und Eltern vielerorts über unzureichende Technik und mangelhafte Netzanbindung. Das soll sich auch dank eines Milliardenpakets vom Bund ändern, aus dem Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden fünf Jahren rund 100 Millionen Euro erhalten wird. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) will heute (10.30 Uhr) in Schwerin ihre Pläne zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule erläutern.

Avatar_prignitzer von dpa

09. Oktober 2019, 02:00 Uhr

Opposition und Lehrerverbände hatten bereits mehrfach ein Konzept für die bessere digitale Ausstattung der Schulen gefordert. So mahnte der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) erst auf seinem Jahreskongress Ende September in Schwerin mehr Tempo und eine bessere Koordinierung bei der Digitalisierung an den Schulen an. Vor allem Schulen im ländlichen Raum drohen abgehängt zu werden mit fatalen Folgen für die Schüler dort und die Orte, warnte der Landesvorsitzende Michael Blanck.

Martin sieht indes auch die Schulen in der Pflicht. Diese müssten individuelle Medienbildungskonzeptionen erarbeiten. Diese Konzeptionen seien erforderlich, damit das Geld aus dem Digitalpakt Schule fließen könne, betonte die Ministerin. Sie kündigte an, «noch in diesem Jahr bei der Mittelvergabe einen großen Schritt» zu machen. Jede Schule werde profitieren, versicherte sie.