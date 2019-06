Freizeit : Binz hat die höchste Sandburg der Welt

von dpa

05. Juni 2019, 17:50 Uhr

Das Ostseebad Binz hat den Weltrekord geschafft: Seine märchenhafte Sandburg ist die höchste der Erde. Ein Richter von «Guinness World Records» aus London und ein einheimischer Vermesser haben am Mittwoch die Höhe ermittelt. Das Bauwerk misst 17,66 Meter und ist damit 98 Zentimeter höher als die aktuelle Rekord-Burg in Duisburg mit 16,68 Metern, teilte Veranstalter Skulptura Projects mit. 20 Künstler haben auf Rügen in den vergangenen Tagen an dem Bauwerk gearbeitet. 11 000 Tonnen Sand wurden verwendet. Das Kunstwerk soll als Teil der Binzer Sandskulpturen-Ausstellung bis zum 3. November zu besichtigen sein.