Schulen : Bis zu 750 Euro Fahrtkostenzuschuss für angehende Lehrer

Zur Stärkung der Schulen im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns können angehende Lehrer künftig bis zu 750 Euro Zuschuss für Fahrtkosten erhalten. An bis zu 75 Tagen im Jahr könne ein Zuschuss von täglich maximal zehn Euro beantragt werden, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mit.

08. Oktober 2020, 18:37 Uhr