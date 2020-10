Kirche : Bischöfin mahnt: «Grenzen und Herzen offen halten»

Bischöfin Kirsten Fehrs hat am Tag der Deutschen Einheit die Menschen dazu aufgerufen, weiterhin für eine offene und demokratische Kultur einzustehen. Das Wunder von 1989 und 1990 mahne, nicht nur die Grenzen, sondern auch die Herzen offen zu halten, sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am Sonnabend in Lübeck.

03. Oktober 2020, 12:54 Uhr