Regierung : Bischof von Maltzahn ruft zu mehr Miteinander auf

von dpa

19. Mai 2018, 11:43 Uhr

Der Bischof der Nordkirche, Andreas von Maltzahn, hat die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu einem stärkeren Miteinander aufgerufen. Es sei verständlich, dass sich Menschen nach einer Vergewisserung sehnen. Aber mit Abgrenzung könne Verunsicherung nicht überwunden werden, sagte von Maltzahn am Samstag in einer Andacht auf dem Neuen Markt in Rostock vor der offiziellen Eröffnung des MV-Tages. Der Bischof in den Sprengeln Mecklenburg und Pommern bezog sich dabei auf das Motto der zweitägigen Veranstaltung «800 Jahre Rostock - Vielfalt entdecken im Land zum Leben!». Er träume von einem Land zum Leben, das seine Vielfalt nicht argwöhnisch beäugt, sondern als Reichtum versteht. «Ein Land, das seine Schätze freimütig teilt, weil es weiß: "Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt".»