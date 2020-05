Gesundheit : Bislang rund 200 000 auswärtige Touristen nach MV gereist

Seit Öffnung des Landes für auswärtige Touristen sind nach Worten von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) bislang rund 200 000 Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern gereist. Man gehe von bis zu 150 000 weiteren Gästen zu Pfingsten aus, sagte Caffier am Dienstag in Schwerin unter Berufung auf Zahlen des Wirtschaftsministeriums. Die dann bis zu 350 000 Gäste seien eine Nagelprobe, ob die abgesprochenen Corona-Regelungen tragen. Am 9. Juni will die Landesregierung über weitere Lockerungen beraten.

26. Mai 2020, 15:15 Uhr

Seit Montag dürfen auch auswärtige Touristen wieder nach MV reisen, sofern sie eine Übernachtung gebucht haben. Allerdings müssen Hotels und Campingplätze ihre Bettenkapazitäten auf 60 Prozent reduzieren. Diese Regelung ist umstritten. Tagestouristen dürfen weiterhin nicht nach MV kommen.