Brände : Blockheizkraftwerk ausgebrannt: 250 000 Euro Schaden

Avatar_prignitzer von dpa

27. September 2019, 12:03 Uhr

In Dreilützow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Blockheizkraftwerk ausgebrannt. Der Sachschaden werde auf etwa 250 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als Ursache für das Feuer am Donnerstagabend wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Da die Türen des Blockkraftwerks geschlossen waren, sind nur die Innenräume des Kraftwerks ausgebrannt. Drei Feuerwehren aus der Region waren an den Löscharbeiten der beiden Container beteiligt, die in der Anlage installiert waren. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.