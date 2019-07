Agrar : Blumenfelder als Bienenweiden: Land fördert Blühstreifen

Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr auf knapp 8000 Hektar Ackerfläche Blumen statt Getreide und Futterpflanzen angebaut. Mit diesen sogenannten Blühstreifen am Rand großer Monokulturen mit Weizen, Raps oder Mais soll Bienen auch den Sommer über Nahrung geboten werden. Wie das Agrarministerium in Schwerin am Montag mitteilte, wurden die dafür bereitstehenden Fördermittel in Höhe von knapp vier Millionen Euro wie schon im Vorjahr vollständig beantragt. Eine Ausweitung der geförderten Anbaufläche für Blumen sei aus finanziellen Gründen nicht möglich, hieß es.

von dpa

29. Juli 2019, 14:07 Uhr

Die Blühstreifen sind Teil der Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, für die Bauern honoriert werden. Bis Ende Juni wurden laut Ministerium für das Jahr 2018 insgesamt 54,8 Millionen Euro an die Landwirte ausgezahlt. Mehr als 3400 Anträge seien bewilligt worden, 799 allein für die Förderung der Bienenweiden. Um die Lebensgrundlagen für Bienen und andere Bestäuber-Insekten wieder zu verbessern, hatte das Agrarministerium im Vorjahr erstmals auch beispielgebende Initiativen in Kommunen prämiert und drei «Bienenfreundliche Gemeinden» gekürt.

Weltweit werden die Lebensräume für Insekten immer weniger, 40 Prozent der Arten gelten nach Angaben von Fachleuten als bedroht. Wie in Deutschland ist die immer intensivere Landwirtschaft mit ein Grund dafür. Vor allem in Obstplantagen aber sind Insekten unverzichtbare Helfer - für die Bestäubung und für biologische Schädlingsbekämpfung. Umweltschützer fordern eine generelle Abkehr von der industriellen Agrarwirtschaft.