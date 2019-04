Gesundheit : Bluttest soll Bauchspeicheldrüsenkrebs früh erkennen

Die Universitätsmedizin Greifswald sucht Freiwillige für einen Bluttest zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Greifswalder Mediziner haben mit Wissenschaftlern aus Kiel und Dresden einen Test entwickelt, mit dem anhand von Blutproben Patienten mit Karzinomen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) erkannt werden können, wie das Pankreaszentrum der Unimedizin am Dienstag mitteilte. In die Entwicklung waren 900 Patienten einbezogen. Nun soll in 20 Kliniken bundesweit die Praxistauglichkeit des Tests überprüft werden.

von dpa

09. April 2019, 13:19 Uhr

Die Klinik für Innere Medizin in Greifswald sucht Teilnehmer, bei denen im Alter von über 50 Jahren erstmals ein Diabetes diagnostiziert wurde. In den ersten zwei Jahren nach der Neuentdeckung von Diabetes sei in dieser Altersgruppe das Risiko, ein Pankreaskarzinom zu entwickeln, hundertfach erhöht, erläuterte Klinik-Direktor Markus M. Lerch. Bestehe der Diabetes länger, falle das Risiko wieder ab.

Nach Angaben der Unimedizin erkranken in Deutschland jährlich etwa 17 000 Patienten an Bauchspeicheldrüsenkrebs. 2030 werde das Pankreaskarzinom die zweithäufigste Krebstodesursache sein, weil es oft zu spät diagnostiziert werde. Die Krebsart führt häufig zum Tod.

Das Bundesforschungsministerium fördert die von Greifswalder Wissenschaftlern initiierte Studie über vier Jahre mit 3,6 Millionen Euro.