Landtag : BND-Kontakte von Datendieb bei LKA weiter unklar

«Geheimhaltung steht offenbar über Kontrolle. Das ist der eigentliche Skandal», monierte der Oppositionspolitiker Ritter. Auf diese Weise werde die parlamentarische Arbeit behindert und Misstrauen gegen die Sicherheitsorgane weiter geschürt.

Ende Januar war vom Landgericht in Schwerin ein 60 Jahre alter Ex-Polizeibeamter verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er einer mitangeklagten Berliner Firmenberaterin mit Hilfe polizeilicher Datensysteme personenbezogene Informationen beschafft hatte. Diese sollten unter anderem dazu genutzt werden, den Haftbefehl gegen den ukrainischen Gas-Milliardär Dmitri Firtasch aufheben zu lassen. In dem Prozess war zudem deutlich geworden, dass der frühere Kriminalbeamte auch für den BND agierte, seine Dienststelle davon offenbar aber nichts wusste.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 14:59 Uhr