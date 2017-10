Notfälle : Bombe beim Pflügen entdeckt und gesprengt

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 08:42 Uhr

Ein Landwirt hat in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beim Pflügen seines Feldes eine Weltkriegs-Bombe freigelegt. Der 80 Kilogramm schwere Sprengkörper konnte nicht entschärft werden und wurde daher am Samstag noch am Ort gesprengt, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte. Dabei sei niemand verletzt und nichts beschädigt worden. Während der Sperrung war der Bereich weiträumig abgesperrt.