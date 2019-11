Schifffahrt : Bombenbergung: Wasserweg Berlin-Seenplatte wieder dicht

Eine weitere Bombenbergung in Oranienburg sorgt für erhebliche Einschränkungen bei der Schifffahrt. Wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde am Montag sagte, wird die Oder-Havel-Wasserstraße in dem Zusammenhang für etwa vier Wochen gesperrt. Das sei am Montag in Oranienburg festgelegt worden. Die Sperrung solle ab Montagmittag gelten.

Avatar_prignitzer von dpa

11. November 2019, 10:36 Uhr

Der Wasserweg gilt als Hauptwasserstraße von Norden und Osten nach Berlin und umgekehrt. Betroffen sind die Güter-, Ausflugs- und Freizeitschifffahrt. Die Bombe befindet sich laut Stadtverwaltung Oranienburg an einer Stelle in einer Kleingartenanlage, wo schon im Juli in mehreren Metern Tiefe zwei Weltkriegsbomben entschärft werden mussten.