Notfälle : Boot gekentert: Polizei sucht Angler vom Thurower See

Die Polizei sucht am und auf dem Thurower See bei Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) weiter nach einem vermissten Angler. Ein Passant hatte am Sonntagabend ein gekentertes Angelboot samt Ausrüstung auf dem See treibend gefunden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Eine sofortige Suche per Hubschrauber mit Wärmebildkamera, Feuerwehr und weiteren Polizeikräften sei ohne Erfolg geblieben. Am Montag sollten Beamte weitere Anwohner in Dörfern im Umfeld des Sees unweit der Bundesstraße 198 befragen. Bei dem Boot handele es sich um ein Faltboot.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 08:15 Uhr