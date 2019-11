Brände : Boote auf Usedom verbrannt: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Avatar_prignitzer von dpa

10. November 2019, 19:31 Uhr

In Zusammenhang mit zwei Bootsbränden am Wochenende auf der Ostsee-Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, standen das Segel- und das Motorboot auf zwei getrennt voneinander abgestellten Bootsanhängern auf einem Parkplatz in der Stadt Usedom. Am frühen Samstagmorgen seien beide Boote durch Feuer zerstört und die Trailer beschädigt worden. Von dort sollten die Wasserfahrzeuge in den nächsten Tagen in das nebenan liegende gesicherte Winterlager gezogen werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt, sagte der Sprecher. Die Polizei hofft auf Hinweise von Passanten oder Anwohnern.