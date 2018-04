Kriminalität : Bootsmotorenklau nimmt zu: «Maschinen» für 23 000 Euro weg

Mit Beginn der Wassersportsaison haben die Bootsmotorendiebstähle in Vorpommern wieder zugenommen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wurden innerhalb weniger Tage in Gristow und Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) drei Motoren im Wert von rund 23 000 Euro entwendet. Zuletzt sei am Sonntag in Gristow aufgefallen, dass in der Nacht die Antriebe von zwei Booten im Hafen abgebaut und weggeschafft worden waren. Auch ein 16 000 Euro teurer Motor bei einem Wolgaster Angelverein ist verschwunden.

von dpa

30. April 2018, 09:08 Uhr

Bootsmotoren werden in den seenreichen Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs sehr häufig gestohlen. 2017 verschwanden nach Angaben der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern 167 solcher zum Teil auch PS-starken Antriebe von Freizeitschiffen, das Gros in den Monaten Mai und Juni. Im Jahr 2016 waren es sogar 260 gestohlene Bootsmotoren.

Seit wenigen Wochen verzeichnet auch die Polizei im Norden Brandenburgs wieder steigende Diebstähle solcher Motoren, zuletzt in Rheinsberg (Kreis Ostprignitz-Ruppin) und in der Region Fürstenberg (Kreis Oberhavel).