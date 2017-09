Unfälle : Bootsunfall in Kühlungsborn: 73-Jähriger schwer verletzt

Ein 73-jähriger Mann ist bei einem Bootsunfall in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden. Ein Zeuge hatte am Samstagmorgen die in der Hafeneinfahrt auf eine Steinmole aufgelaufene Segeljacht entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Der 73-Jährige Segler, der vermutlich durch den Aufprall vom Boot geschleudert worden war, wurde schwer verletzt und unterkühlt von der Mole geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Die rund 10 Meter lange, noch schwimmfähige Jacht konnte im Anschluss in den Hafen gebracht werden. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 13:38 Uhr