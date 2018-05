Brände : Brand einer Scheune in Neuendorf: Schwein und Gänse tot

von dpa

01. Mai 2018, 15:59 Uhr

Bei einem Scheunenbrand in Neuendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind ein Hausschwein und zwei brütende Gänse ums Leben gekommen. Das Feuer war am Dienstagvormittag mutmaßlich durch einen technischen Defekt ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Scheune, in der Stroh gelagert wurde, brannte vollständig nieder. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit insgesamt rund 20 000 Euro.