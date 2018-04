Brände : Brand im Industriegebiet: A24 gesperrt

von dpa

30. April 2018, 05:47 Uhr

Ein Brand in einer Produktionshalle eines Lebensmittelherstellers in Wittenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) in der Nähe der Autobahn 24 hat einen großen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 120 Einsatzkräfte brachten das Feuer am Sonntagabend unter Kontrolle, wie ein Polizeisprecher sagte. Da zwischenzeitlich Explosionsgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Arbeiter aus Betrieben in der Nähe für einige Stunden in Sicherheit gebracht, konnten dann aber danach an ihre Produktionsstätten zurückkehren. Zwischenzeitlich war die A24 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Menschen kamen nach Polizeiangaben nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden von über 60 000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.